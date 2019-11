IISS: Iran har skaffet seg et overtak i Midtøsten

NTB utenriks

Tankesmia International Institute for Strategic Studies (IISS), som holder til i London, har de siste 16 månedene gransket Irans militære styrke. Det har resultert i rapporten «Iran’s Networks of Influence in the Middle East».

Rapporten konkluderer med at Iran gjennom å støtte sjiamuslimske militser og opprørsgrupper har skaffet seg stor innflytelse i land som Libanon, Syria, Irak og Jemen.

Dette nettverket er militærstrategisk viktigere enn Irans missilprogram og konvensjonelle styrker til sammen, mener IISS.

Overtak

Iran har gjennom de siste 40 årene skaffet seg et overtak over sunnimuslimske Saudi-Arabia og deres fremste støttespiller USA ved at de kan føre krig via tredjeparter over i hele regionen, konkluderer rapporten.

De amerikanske sanksjonene mot landet har i liten grad forhindret Teheran fra å bygge opp denne kapasiteten, som det også er svært vanskelig for USA og andre å utfordre ved å sende egne styrker til området.

Iran vinner uten selv å risikere å havne i direkte konflikt med noen, mener IISS.

Asymmetrisk krigføring

– Iran unngår symmetriske stat mot stat-konflikter, vel vitende om at de vil tape. I stedet satser de på asymmetrisk krigføring via ikke-statlige partnere, heter det i rapporten.

IISS anslår at Iran har brukt 146 milliarder kroner på å støtte aktører i Syria, Irak og Jemen, og at libanesiske Hizbollah alene mottar 6,4 milliarder kroner årlig fra Teheran.

Rundt 200.000 militssoldater og opprørere nyter nå godt av iransk støte i regionen, anslår IISS.

