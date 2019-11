California krever at Facebook utleverer interne dokumenter

NTB utenriks

Saken er blitt etterforsket i det stille i den amerikanske delstaten i 18 måneder, og blir bare gjort kjent nå fordi Facebook stevnes for retten.

Facebooks hovedkvarter ligger i Menlo Park i California. Stevningen er utarbeidet av delstatens generaladvokat Xavier Becerra. I rettsdokumentene går det fram at en første stevning ble innlevert i juni 2018 i forbindelse med Cambridge Analytica-skandalen.

Facebook overleverte deretter dokumenter, noe som ble avsluttet i juni 2019. Becerras kontor sendte deretter nye begjæringer og en ny stevning, der de blant annet ber om å få utlevert ledelsens kommunikasjon knyttet til utvikleres tilgang til brukerdata.

Svarer ikke

I dokumentene fra generaladvokaten står det at Facebook nekter å svare på de skriftlige spørsmålene eller rette seg etter begjæringen. Det heter også at Facebook har nektet å gjennomgå epostene til lederne Mark Zuckerberg og Sherly Sandberg.

Selskapet har så langt ikke kommentert saken.

California har ikke tatt del i en annen etterforskning mot Facebook der påtalemyndigheten i New York og flere andre stater etterforsker selskapets markedsdominans og mulige konkurransehindrende atferd. En tilsvarende etterforskning pågår også mot Google, som i likhet med Facebook har sitt hovedkvarter i California, men heller ikke denne prosessen tar delstaten del i.

Legger fram krav torsdag

Facebook er også under etterforskning for brudd på reglene for privatliv i District of Massachusetts i Boston og i Columbia, der Washington ligger. Torsdag vil statsadvokaten i Massachusetts legge fram påtalemyndighetens krav i retten om hvorfor nettgiganten må slutte å motsette seg krav om å utlevere dokumentasjon.

Til tross for alle de pågående rettsprosessene mot selskapet, ser det ikke ut til at det påvirker den finansielle siden av driften i Facebook. Selv den rekordhøye boten på 5 milliarder dollar (46 milliarder norske kroner) som det føderale konkurransemyndigheten FTC ila selskapet i sommer, utgjør mindre enn en tidel av fjorårets overskudd.

Botens størrelse ble da også kritisert fra flere hold for å være for liten.

(©NTB)