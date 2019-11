Turister knivstukket i Jordan

NTB utenriks

Hendelsen fant sted ved 12-tiden onsdag på et populært arkeologisk sted i oldtidsbyen Jerash i det nordlige Jordan, opplyser sikkerhetsdirektoratet i landet.

– En mann angrep turister, en guide og en sikkerhetsvakt som forsøkte å stanse ham i Jerash. De sårede ble sendt til sykehus for behandling. Angriperen ble pågrepet umiddelbart, sier en talsmann for direktoratet.

Tre mexicanere og en sveitser ble såret i knivstikkingen, ifølge en oppdatert oversikt fra myndighetene onsdag ettermiddag.

Tidligere onsdag meldte det jordanske nyhetsbyrået Petra at tre turister var blitt knivstukket i hendelsen. Avisen Al-Ghad skriver at turistene fikk alvorlige skader. Til Reuters opplyser en kilde at to turister er kritisk såret. Myndighetene har ennå ikke opplyst noe om skadeomfang.

Et videoopptak fra stedet viser en kvinne som ligger blødende på bakken og en mann sittende like ved med et knivsår i et bein.

Jerash ligger nord for Jordans hovedstad Amman og er kjent for sine romerske ruiner.

(©NTB)