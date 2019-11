Stoltenberg: – Vi kan ikke ta fred og demokrati for gitt

NTB utenriks

Sammen med Tysklands NATO-ambassadør Hans-Dieter Lucas holdt Stoltenberg en kort minnetale ved NATOs minnesmerke over muren som delte Berlin fram til 1989.

– Når vi står foran disse to delene av muren, er det viktig å huske på hvor langt vi har kommet i løpet av bare én generasjon, sa NATO-sjefen, som beskrev muren som «et arr på jordens overflate».

– Med vakttårn og hunder forøkte man å holde mennesker inne og ideer ute. Men det lyktes ikke. De verdiene som forener oss i dag, inspirerte vanlige folk for 30 år siden til å oppnå noe helt ekstraordinært. En generasjon av menn og kvinner reiste seg mot piggtråd og kuler og bandt sammen hender, hjerter og sinn, fortsatte han.

Stoltenberg sa det er en ære å ha et stykke av Berlinmuren på plenen foran alliansens hovedkvarter i Brussel.

– Sammen med 11. september-minnesmerket er dette et symbol på hva alliansen står for og et symbol på solidaritet, sa Lucas i sin tale.

– De er symbol på håp og en påminnelse om ikke å ta frihet og demokrati for gitt. Vi må kjempe for dem hver dag, og vi må fortsette å stå sammen, supplerte Stoltenberg.

