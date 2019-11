Kreml bekrefter at de har mottatt søknad om benådning av Frode Berg

NTB utenriks

– Han soner en dom på 14 år i fengsel for spionasje og har sendt inn en søknad om benådning til Russlands president. Vi har mottatt søknaden og den blir behandlet etter det gjeldende regelverket, sa president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov under en pressekonferanse onsdag ifølge nyhetsbyrået Ria.

Han kom ikke med noen opplysninger om når det vil bli tatt en avgjørelse om søknaden.

Bekreftet søknad i oktober

NRK siterte onsdag formiddag Reuters på at søknaden kom fra Norge, men etter det NTB erfarer stemmer ikke dette.

Bergs advokat Brynjulf Risnes sier kort tid etter til NRK at det er den tidligere omtalte søknaden fra Berg selv som Russland har mottatt.

Den 17. oktober bekreftet Risnes overfor NTB at de hadde sendt inn en søknad.

– Den ble sendt for en tid tilbake. En slik benådning er en ren formalitet, men det må foreligge en avtale mellom statene. Selve søknaden er en enkel prosess, men det er greit å ha den inne, sa Risnes.

Anbefalte benådning

I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Noen dager senere opplyste menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til Interfax at de har anbefalt president Vladimir Putin å benåde Frode Berg. Hun er medlem i kommisjonen.

– Dette bekrefter ytterligere at det foreligger en avtale, slik vi har hørt om den siste uka, sa Risnes til NTB etter nyheten om at Putin hadde blitt anbefalt en benådning var kjent.