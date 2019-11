Åtte knivstukket i oldtidsby i Jordan

NTB utenriks

Hendelsen fant sted ved 12-tiden onsdag i oldtidsbyen Jerash, som ligger nord i Jordan og er svært populær blant turister, opplyser sikkerhetsdirektoratet i landet.

– Mannen angrep turister, en guide og en sikkerhetsvakt som forsøkte å stanse ham i Jerash. De sårede ble sendt til sykehus for behandling. Angriperen ble pågrepet umiddelbart, sier sikkerhetsdirektoratets talsmann Amer Sartawi.

Fire turister, tre av dem fra Mexico og en kvinne fra Sveits, ble såret i knivangrepet. Deres jordanske guide og en sikkerhetsvakt ble også knivstukket og såret, opplyser Sartawi.

En ikke navngitt sikkerhetskilde opplyser at ytterligere to jordanere ble såret før den antatte gjerningsmannen ble overmannet og pågrepet.

Detaljer om de såredes tilstand er ikke kjent, men nettstedet Ammon skriver at to personer fikk kritiske skader og ble sendt med helikopter til hovedstaden Amman.

Et videoopptak fra stedet viser en kvinne som ligger blødende på bakken og en mann sittende like ved med et knivsår i et bein. Onsdag ettermiddag var det ennå ikke kommet noen opplysninger om angriperens identitet eller motiv.

Jerash ligger nord for Jordans hovedstad Amman og er kjent for sine romerske ruiner.

