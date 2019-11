Barnier: – Frihandelsavtale like vanskelig som brexit

NTB utenriks

Allerede til sommeren vil det bli klart om overgangsperioden som er satt av til å bli enige om det fremtidige forholde mellom EU og Storbritannia, er lang nok, sier Barnier.

Enkelte frykter at Storbritannia vil forandre seg og bli et område med få reguleringer, i konkurranse med et EU med strenge krav innen sosiale rettigheter, miljøstandarder og på andre områder.

– Storbritannia må ikke tro at ingen toll og ingen kvoter er nok. EUs krav vil være ingen kvoter, ingen toll og ingen dumping, understreket Barnier på et møte i Lisboa tirsdag.

Tysklands statsminister Angela Merkel er blant dem som har advart mot et mulig fremtidig «Singapore ved Themsen», med store sprik mellom regelverket i EU og på den andre siden av Kanalen.

