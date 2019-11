Amerikansk toppdiplomat innrømmer å ha koblet militærhjelp til Biden-etterforskning

NTB utenriks

Det går fram av et referat av forklaringen til Gordon D. Sondland, en av president Donald Trumps støttespillere. Han er USAs utsending til Brussel.

Sondland ble opprinnelig grillet av riksrettsetterforskerne i et ti timer langt intervju i oktober. Referatet som ble offentliggjort tirsdag, er på fire sider og fra en forklaring han ga nylig. Her kommer Sondland med flere nye opplysninger.

Sondland sier blant annet at han fortalte en ukrainsk representant at landet sannsynligvis ikke ville motta noen amerikansk militærstøtte hvis ikke myndighetene i Kiev offentlig gikk ut og forpliktet seg til gjennomføre etterforskningen som Trump ønsket, skriver New York Times.

Dette er kjernen i riksrettsetterforskningen av presidenten som demokratene i Representantens hus har satt i gang. De beskylder Trump for maktmisbruk ved å ha forsøkt å bruke militærstøtten som brekkstang for å oppnå politiske fordeler i forkant av valget i 2020.

Tidligere har Sondland uttalt at det ikke var snakk om å kreve noen gjenytelser fra Ukraina for militærstøtten, noe også president Trump hevder. En sum på 400 millioner dollar var avsatt til formålet.

I det nye referatet forteller den amerikanske EU-ambassadøren mer utfyllende om sin rolle og hvordan han forsøkte å overbevise ukrainerne om å gå med på kravene fra Trumps personlige advokat Rudolph W. Giuliani om etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

