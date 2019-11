Trump «ekstremt opptatt» av Asia – dropper ASEAN-møtet

NTB utenriks

Handelsminister Wilbur Ross og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien er de høyeststående medlemmene av USAs delegasjon til ASEAN-møtet i Bangkok. På møtet deltar ledere fra en rekke asiatiske land for å meisle ut en ny frihandelsavtale som skal være klar neste år.

Vertslandet Thailand kunngjorde mandag at en frihandelsavtale mellom de ti medlemslandene, samt Kina, Japan, India, Sør-Korea, Australia og New Zealand, er ventet å stå klar neste år.

Arbeidet med avtalen, kalt RCEP, skjøt fart etter at USA trakk seg fra TPP-avtalen i 2017. Den nye avtalen vil omfatte en tredel av verdenshandelen og nesten halvparten av verdens befolkning.

Tidligere år har USAs president eller visepresident deltatt på ASEAN-toppmøtene. Trump beskyldes for å snu ryggen til asiatiske allierte. Ross slo mandag tilbake mot kritikken.

– Trump-administrasjonen er ekstremt opptatt av og fullt ut forpliktet overfor denne regionen, sa Ross på en næringslivskonferanse på sidelinjen av ASEAN-møtet.

– Vi fortsetter å forhandle fram handelsavtaler med land i denne regionen, sa Ross.

Senere mandag talte O'Brien på et møte der bare statsministrene fra Thailand, Vietnam og Laos dukket opp. De øvrige deltakerlandene stilte opp med sine utenriksministre. O'Brien hadde med seg et brev fra Trump. I brevet inviterer Trump sørøstasiatiske ledere til et toppmøte i USA neste år.

(©NTB)