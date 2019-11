Spanias ytre høyrefløy kan doble sin oppslutning

NTB utenriks

Mens det sosialdemokratiske Sosialistpartiet til statsminister Pedro Sanchez ligger an til en liten nedgang, fra 123 til 121 plasser, kan Vox komme til å øke fra 24 til 46 plasser, ifølge en måling publisert i avisen El Pais.

Valget på ny nasjonalforsamling den 10. november er Spanias fjerde på like mange år. Sist gang spanjolene gikk til stemmeurnene var i april.

Selv med støtte fra andre partier på venstresiden vil sosialdemokratene ikke greie å sikre seg parlamentarisk flertall.

Venstreorienterte Podemos ligger an til å få 31 plasser, en klar nedgang fra de 42 partiet har hatt siden april, ifølge målingen.

Den største taperen ligger imidlertid an til å bli det markedsliberale partiet Ciudadanos, som nå ligger an til å få bare 14 plasser, mot 57 for et halvt år siden.

Spanias største borgerlige parti Partido Popular går motsatt vei. Det får ifølge målingen 91 plasser, mens det fikk 66 i april.

Spansk politikk har i flere tiår vært dominert at landets to største partier, som har skiftet på å ha regjeringsmakten. Det politiske landskapet ble imidlertid sterkt endret i 2015 da både Podemos og Ciudadanos entret nasjonalforsamlingen.

