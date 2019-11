Sjokkbrekk i fransk katedral

NTB utenriks

Ranerne knuste vinduer og saget seg gjennom metallstenger for å få tak i begre, kors og andre uerstattelige kirkeskatter fra middelalderkirken, flere av dem i gull, opplyste lokale myndigheter mandag.

Ranerne hadde bundet en trestamme fast til fronten av bilen som de brukte til å smadre kirkedøra, opplyser kommunens talsmann Laurent Paris.

Han forteller også at byens ordfører fikk vite om ranet rundt klokka 2 om natten etter at innbyggere hørte bråk, og politiet rykket ut som følge av at alarmen i katedralen ble utløst.

Tre personer skal ha blitt sett på stedet. Bilen de brukte, ble senere funnet forlatt i nærheten.

Den gotiske katedralen er bygget i rundebuestil og har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 1998 ettersom den ligger på pilegrimsveien Camino de Santiago.

Ranerne fikk også med seg flere gamle prestekapper, hvorav en opprinnelig ble gitt i gave fra kong Frans den første på 1500-tallet.

Oloron-Sainte-Marie ligger bare 5 mil fra grensen til Spania ved foten av Pyreneene.

Frankrikes kulturminister Franck Riester skriver på Twitter at de ansvarlige vil bli funnet og stilt til ansvar.

– Jeg deler følelsene til Frankrikes katolikker som er i sin fulle rett til å være sjokkert over dette tyveriet og skadeverket, skriver han.

Eksperter har ennå ikke vurdert verdiene av det som er stjålet, men ifølge kommunens talsmann er tapet betydelig.

– I tillegg til pengeverdien har innbyggerne blitt avskåret fra sin historie og sin arv, sier Paris.

(©NTB)