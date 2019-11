Sikkerhetsstyrker åpner ild mot demonstranter i Bagdad

NTB utenriks

Det er første gangen det blir brukt skarp ammunisjon i den irakiske hovedstaden siden demonstrasjonene mot regjeringen ble gjenopptatt 24. oktober. Sikkerhetsstyrkene i Bagdad har i stedet brukt tåregassgranater og gummikuler, som også kan gjøre stor skade.

Protestbølgen i Irak har krevd rundt 270 menneskeliv siden den brøt ut 1. oktober, ifølge nyhetsbyrået AFPs opptelling. De siste dagene har imidlertid irakiske tjenestemenn sluttet med å oppgi presise tall på ofre.

Irak har den siste måneden vært rystet av en landsomfattende protestbevegelse mot regjeringen i Bagdad. Protestene rettes mot det politiske systemet og landets elite, som anklages for å rane til seg landets verdier mens befolkningen blir stadig fattigere.

Demonstrantene ser ut til å være inspirert av demonstrasjoner som har pågått i to uker i Libanon. Også der har demonstranter flere ganger blokkert viktige veier i et forsøk på å presse regjeringen til å gå av.

Drepte i Karbala

Mange av demonstrantene har rettet sitt sinne mot nabolandet Iran og de mektige irakiske sjiamilitsene som støttes av Teheran.

Natt til søndag ble tre demonstranter skutt og drept i nærheten av Irans konsulat i byen Karbala sør for Bagdad, ifølge lokale kilder.

Sent søndag kveld omringet titalls irakere betongmurene rundt konsulatet. De kastet stein, brant bildekk og erstattet et iransk flagg med et irakisk flagg ved bygningen, ifølge øyevitner.

19 såret

Uroen fortsatte utover natten, og sikkerhetsstyrker skjøt med skarpt for å stanse demonstranter som forsøkte å komme seg over muren, melder nyhetsbyrået AFPs korrespondent. Byen Karbala ligger sør for hovedstaden Bagdad og er hellig for sjiamuslimer.

Ytterligere 19 demonstranter og 7 politifolk ble såret, ifølge nyhetsbyrået APs kilder.

I forrige uke sa president Barham Salih at statsminister Adel Abdul-Mahdi er villig til å gå av så snart de politiske lederne er enige om hvem som kan overta som statsminister. Presidenten tok også til orde for ny valglovgivning og sa han vil åpne for nyvalg så snart loven er innført. Men det er en prosess som kan ta flere uker eller til og med måneder.

Protestene har siden vokst i omfang.

Mange irakere lever i fattigdom etter år med amerikansk okkupasjon, krig og konflikt, og arbeidsledigheten er på rundt 25 prosent.

Om lag 60 prosent av landets 40 millioner innbyggere er under 25 år.

