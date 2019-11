Iran markerer 40 år siden stormingen av USAs ambassade

NTB utenriks

Flere tusener elever og studenter deltok i markeringen i hovedstaden Teheran, utenfor bygningen der USAs ambassade tidligere holdt til.

Lignende demonstrasjoner ble holdt andre steder i landet.

På de statlig organiserte arrangementene viste demonstranter fram bannere med velkjente tekster som «ned med USA» og fordømmelse av «den store Satan» – som er USAs kallenavn i iransk propaganda.

4. november 1979 stormet flere hundre iranske studenter den amerikanske ambassaden i Teheran for å protestere mot beslutningen som gjorde det mulig for den iranske sjahen, Mohammad Reza Pahlavi, å dra til USA for å få medisinsk behandling. Studentene tok amerikanske ambassadeansatte som gisler og satte som krav at USA måtte returnere sjahen til Iran. Sjahen var kreftsyk og døde i USA. De amerikanske gislene i USAs ambassade ble satt fri etter 444 dager.

Krisen fant sted like etter den iranske revolusjonen i 1979. Forholdet mellom USA og Iran har siden den gang vært svært dårlig, og er nå igjen svært anstrengt.

