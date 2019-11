Iran øker kapasiteten for anriking av uran

NTB utenriks

Atomprogrammets sjef, Ali Akbar Salehi, sa i et TV-intervju mandag at Iran har tatt i bruk nye avanserte sentrifuger for anriking av uran.

– Ved guds nåde starter jeg injiseringen av gass, sa Salehi idet han trykket på en knapp for å starte sentrifugene på atomanlegget Natanz.

Samtidig ble 40-årsdagen for stormingen av ambassaden markert andre steder i landet. Tusenvis av skoleelever og studenter deltok i en markering utenfor den tidligere ambassaden i Teheran, hvor et amerikansk flagg ble brent.

Irans nye sentrifuger strider med den internasjonale avtalen om Irans atomprogram, ifølge nyhetsbyrået AP.

USA trakk seg fra avtalen i fjor og gjeninnførte sanksjoner mot Iran. Likevel valgte iranske myndigheter til å begynne med å fortsette å overholde avtalen.

I år har imidlertid Iran gradvis begynt å bryte bestemmelsene i atomavtalen.

De nye sentrifugene kan potensielt brukes til produksjon av atomvåpen. Myndighetene i Iran har imidlertid mange ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen.

(©NTB)