Bolsonaro sier mer olje ventes mot Brasils strender

Bolsonaro kommenterte søndag utslippet som har slått inn over mer enn 200 av landets strender.

– Det som har kommet så langt, og det som er samlet opp, er bare en liten del av hva som er sluppet ut, sa Bolsonaro til tv-stasjonen Record television.

De siste tre månedene har olje skylt opp på strendene over en strekning på 2.000 kilometer av Brasils kystlinje. Flere tonn råolje er samlet opp av frivillige og statsansatte som er blitt beordret ut. Det er foreløpig ikke gitt noe overslag på de miljømessige eller økonomiske konsekvensene av utslippet. Flere sårbare dyrearter er rammet av sølet langs kysten.

Brasils romforskningssenter INPE opplyste fredag at det trolig fremdeles var olje i sjøen som ble skjøvet mot land av havstrømmer og at denne oljen kunne flyte inn på strendene i delstatene Espírito Santo og Rio de Janeiro sørøst i Brasil.

Brasilianske myndigheter har pekt på den greske oljetankeren Bouboulina som den hovedmistenkte bak utslippet. Tankeren lastet olje i Venezuela og satte kursen mot Singapore rundt den tiden da oljen skal ha lekket ut. Rederiet Delta Tankers benektet i helgen at skipet hadde hatt noen utslipp på turen fra Venezuela til Malaysia i juli, men at hele lasten kom fram til destinasjonen uten at noe var gått tapt.

