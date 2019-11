Opprørspoliti aksjonerte mot demonstranter på kjøpesentre i Hongkong

NTB utenriks

Politi ransaket og pågrep frammøtte, brøt opp samlinger med folk, og stengte inngangen til en park ved Hongkong-lederen Carrie Lams kontor.

En liten gruppe ropte slagord ved kjøpesenteret New Town Plaza. Aktivister med brannslukkingsapparat ødela vinduer og rotasjonsporter til T-banestasjonen som er tilknyttet senteret. Ved et annet senter gjorde aktivister skadeverk på butikker, kastet maling og gikk til angrep på en hurtigmatrestaurant.

På et kjøpesenter kastet demonstranter gjenstander mot politiet. På et annet senter sperret demonstranter inngangsdørene med paraplyer og kabelstropper.

Senere søndag stormet politi et kjøpesenter der demonstranter hadde sprayet graffiti mot en restaurant. På dette senteret ble minst fire personer skadd i et knivangrep, melder BBC, som siterer lokale medier. En av de fire skal ha fått deler av et øre bitt av. En mann som mistenkes å ha stått bak, ble lagt i bakken av en sint folkemengde og deretter pågrepet av politi.

Siden juni har det jevnlig vært enorme demonstrasjoner i Hongkong. De startet etter at et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina, ble lagt fram. Lovforslaget ble formelt trukket, men protestene har fortsatt, med krav om demokratiske reformer.

Lam, som søndag var i Shanghai, drar tirsdag til Beijing der hun skal møte visestatsminister Han Zheng for å diskutere tettere samarbeid.

