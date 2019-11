Tyrkia vil returnere IS-fanger til hjemlandene

NTB utenriks

Mange land, deriblant europeiske land, har vist liten vilje til å hente tilbake sine statsborgere som har reist til Syria for å kjempe for IS og som nå sitter i fengslet i Syria.

De fleste av disse har blitt holdt fengslet i kurdiskkontrollerte områder. Men etter Tyrkias offensiv i Nord-Syria, er det ikke lenger kurdiske styrker som vokter dem, men tyrkiske styrker.

– Vi kommer ikke til å holde på dem i evinnelighet. Vi er ikke et hotell for Daesh, sier den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu lørdag. Daesh er den arabiske betegnelsen på IS.

Han sier tyrkiske myndigheter kan holde utenlandske krigere fanget «i en viss tid», men at de deretter vil bli returnert tilbake til hjemlandene.

Soylu sier enkelte EU-land som Nederland og Storbritannia har fratatt statsborgerskapet til flere av fremmedkrigerne for å hindre at Tyrkia kan sende dem tilbake.

– De har funnet en enkel løsning. De sier til oss: «vi har tatt statsborgerskapet fra dem, det er deres problem nå». Men det er uakseptabelt og fullstendig uansvarlig, fortsetter ministeren.

Tyrkia har gjentatte ganger bedt europeiske land om å ta ansvar og hente hjem sine statsborgere som har kjempet med IS, uten å ha fått gehør for det.

(©NTB)