Nord-Korea hevder å ha testet «superstor» rakett

Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA som sier oppskytingen var en suksess, og at raketten med «superkrefter» kan «totalskade målet».

Ifølge byrået uttrykte den nordkoreanske lederen Kim Jong-un «tilfredshet» etter oppskytingen, og sendte etterpå gratulasjoner til de involverte vitenskapsmennene.

Oppskytingen kommer dagen etter at det forsvaret i både Sør-Korea og Japan opplyste at de hadde registrert to prosjektiler som fløy rundt 370 kilometer over land fra et område nært Pyongyang, før de traff havet ved Nord-Koreas østkyst.

Nord-Korea har en rekke ganger tidligere testet ulike typer raketter som har landet i sjøen. I begynnelsen av oktober skal landet for første gang ha testet en ballistisk rakett som ble avfyrt under vann.

Noen dager etter denne våpentesten ble samtaler mellom Nord-Korea og USA avbrutt. Samtalene om Nord-Koreas atomvåpen foregikk i Sverige.

USAs president Donald Trump har imidlertid gjort det klart at han ikke er veldig bekymret for Nord-Koreas testing av kortdistanseraketter. Trump-regjeringen har reagert langt sterkere når Nord-Korea tidligere har testet interkontinentale raketter.

