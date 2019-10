Fiat Chrysler og Peugeot planlegger fusjon

NTB utenriks

Uttalelsen torsdag kom etter at flere medier hadde sitert kilder som sa at selskapene styrer hadde gitt grønt lys til fusjonen. Fiat Chrysler (FCA) og PSA Peugeot Citroën sier de vil jobbe mot en sammenslåing hvor aksjene i det nye selskapet blir likt fordelt mellom dagens to grupper av aksjonærer.

Fiat Chrysler steg over 10 prosent på børsen etter at nyheten ble kjent. Men PSA beveget seg motsatt vei og falt nesten 9 prosent.

Fjerde størst i verden

Hvis fusjonen gjennomføres som planlagt, vil resultatet bli verdens fjerde største bilprodusent. Det nye selskapet vil stå for produksjonen av både Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot og Vauxhall.

I sommer falt en mulig fusjon mellom Fiat Chrysler og franske Renault i fisk.

Selv om Fiat opprinnelig er italiensk, har ikke FCA noe sterkt fotfeste i Europa sammenlignet med franske PSA. Samtidig er PSA i liten grad til stede på det amerikanske markedet, der FCA har både Chrysler, Jeep, Dodge og Ram.

Sammenslåingen vil også gi FCA tilgang til partnerens elbilteknologi.

Franske myndigheter

Fiat Chrysler og PSA Peugeot Citroën lover at sammenslåingen skal gjennomføres uten at fabrikker legges ned.

Regjeringen i Frankrike eier rundt 12 prosent av PSA, og analytikere har tidligere uttalt at politisk motstand kunne hindre fusjonen. Myndighetene i både Frankrike og Italia har gjort det klart at det er viktig å bevare arbeidsplasser og lokal industri.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire ser positivt på fusjonsforhandlingene, ifølge en uttalelse fra hans departement. Her advares det samtidig om at franske myndigheter er opptatt av at industriproduksjon må foregå i Frankrike. Departementet viser også til selskapenes planer om å produsere elektriske batterier i Europa.

