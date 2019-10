Facebook-ansatte med protestbrev mot ledelsen

NTB utenriks

– Våre nåværende retningslinjer for faktasjekk av personer i politiske verv, eller de som stiller til valg, er en trussel mot hva Facebook står for, står det i brevet som er signert av over 250 Facebook-ansatte.

Brevet er publisert av The New York Times og uttrykker misnøye med at selskapet nylig besluttet at politikere kan poste hvilke påstander som helst, til og med uriktige påstander, i reklamer på nettsiden.

Selv om det bare er en mindre del av Facebooks ansatte som har signert brevet, er dette første gang ansatte samles om en større aksjon mot Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg og resten av ledelsen. Det er også et tegn på at det er intern uenighet når det gjelder publisering av politisk reklame.

Flere ansatte skal ha latt være å signere brevet i frykt for å bli identifisert og utsatt for reaksjoner arbeidsgiveren.

– Facebook er bygget på åpenhet, så vi setter pris på at våre ansatte uttrykker sine meninger om viktige temaer som dette, sier talsperson for Facebook Bertie Thomson.

Facebook har i flere uker blitt kritisert fra flere hold på grunn av nettgigantens holdninger til politisk reklame, skriver New York Times. Blant kritikerne er tidligere visepresident Joe Biden, som håper å bli Demokratenes presidentkandidat i valget neste år.

Facebook legger onsdag fram sitt resultat for tredje kvartal i Menlo Park i California.

