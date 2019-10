Britiske aviser: Parlamentsvalget blir historisk avgjørende

NTB utenriks

Når det britiske folk skal avlegge stemme ved valget 12. desember, blir det historisk.

Det er gjennomgangstonen i ledere og kronikker i en rekke av Storbritannias største aviser onsdag.

– Dette er det viktigste parlamentsvalget på 40 år – muligens siden krigen. Resultatet vil definere landet for den neste generasjon, skriver Daily Mail på lederplass.

Den britiske tabloidavisa fremhever at statsminister Boris Johnson har klart å få på plass en brexitavtale med EU – og få den godkjent i Underhuset.

Derfor bør velgerne gi ham en sjanse til å gjennomføre planen, er budskapet fra Daily Mail.

Nervepirrende

Lederskribenten i The Sun mener valget er av den nervepirrende sorten og «det mest avgjørende i vår levetid».

– Det gir Storbritannia et grunnleggende valg: Kapitalisme og et gjennomført brexit eller marxistisk ekstremisme, en tilbakerulling av brexit og en mulig oppdeling av Storbritannia. Det har aldri stått så mye på spill, slår avisa fast.

The Sun henviser til meningsmålinger som har vist at opposisjonspartiet Labour kun kan vinne og få flertall hvis partiet får støtte fra Liberaldemokratene og Det skotske nasjonalpartiet (SNP).

Skulle et slikt flertall bli en realitet, vil det medføre en ny folkeavstemning om både brexit og skotsk uavhengighet, skriver avisen, som mener at begge deler vil være helt katastrofalt for Storbritannia.

BoJo = Fiasko

The Daily Mirror ser ting på en litt annen måte, og mener valget er britenes mulighet for sårt tiltrengt maktskifte.

– Johnson går inn i valgkampen som en fiasko, som den konservative statsminister som lovet et brexit innen 31. oktober og mislyktes, skriver avisen i sin leder.

– 12. desember får vi en fantastisk mulighet for å sparke ut dystre Johnson og De Konservative og gi Jeremy Corbyn jobben. Mest av alt er det en mulighet for å stemme for en positiv forandring de neste fem årene.

– Skulle ventet

Ifølge The Times er det litt av en sjanse Boris Johnsons tar når han nå utskriver nyvalg. Ifølge avisen satser Johnson alt på at velgerne vil straffe opposisjonen – og ikke ham – for at han ikke har kunnet levere varene han lovet – et brexit før 31. oktober.

Samtidig mener avisens lederskribent at det hadde vært bedre om valget hadde blitt avholdt først etter at britene hadde gått ut av EU. Dette begrunner Times med at et valg i forkant vil øke risikoen for at britisk politikk fortsetter å stå helt fastlåst.

– Slik det er nå, vil landet gå til valg på et tidspunkt hvor landet aldri har vært mer splittet, og hvor alle brexit-alternativer fortsatt ligger på bordet, skriver avisen.

