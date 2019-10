Tyskland tiltaler to syrere for forbrytelser mot menneskeheten

NTB utenriks

Rettssaken kan bli den første i verden der personer tilknyttet det syriske regimet blir tiltalt for statsstøttet tortur under den åtte år lange krigen, ifølge menneskerettighetsgrupper.

Ifølge tysk påtalemyndighet er en av mennene anklaget for å ha medvirket til mishandling av politiske fanger i et fengsel som han hadde ansvaret for i nærheten av Damaskus. Overgrepene skal ha skjedd i begynnelsen av folkeopprøret mot regimet til president Bashar al-Assad.

De to mennene ble pågrepet i Tyskland i februar. Samtidig ble en tredje mistenkt pågrepet i Frankrike. Operasjonen var et samarbeid mellom fransk og tysk politi.

– Nær 60 torturert til døde

– I perioden mellom slutten av april 2011 og begynnelsen av september 2012 ble minst 4.000 fanger utsatt for brutal og massiv tortur av de tiltaltes underordnede under avhør. Minst 58 personer døde som følge av mishandlingen, heter det i en uttalelse fra statsadvokaten i Karlsruhe tirsdag.

Mannen, som er i slutten av 50-årene, anklages for å ha hatt overoppsynet med den systematiske bruken av tortur i fengselet, som er kjent under navnet Filial 251.

Den andre mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, anklages for å ha lagt til rette for tortur og fengsling av minst 30 demonstranter i Douma utenfor Damaskus slutten av 2011. Han deltok i en enhet som pågrep demonstranter og førte dem til Filial 25, der de ble utsatt for grov mishandling.

Anmeldt av torturofre

De to arbeidet i Syrias etterretningsdirektorat før de forlot landet i slutten av 2012 og begynnelsen av 2013.

Tiltalen kommer etter at de er blitt anmeldt av nesten 50 syriske torturofre, pårørende, aktivister og advokater i Tyskland, Sverige og Østerrike de tre siste årene, opplyser The European Center for Constitutional Human Rights, som har base i Berlin.

Rettssaken er ventet å starte i Koblenz i begynnelsen av neste år.

