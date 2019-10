The Hindu: Toåring funnet død etter 80 timer i brønn i India

NTB utenriks

Ifølge avisa The Hindu ble levningene av gutten funnet natt til tirsdag, og nyheten gjort kjent klokka 2.30.

Den to år gamle gutten falt ned i den forlatte borebrønnen mens han lekte med venner fredag i nærheten av hjemmet hans i Trichy, et område i delstaten Tamil Nadu sør i India. Til å begynne med satt han fast 10 meter ned i brønnen, men senere har han falt videre til en dybde på mer enn 25 meter.

Etter hvert sluttet Sujith å svare på hjelpemannskapenes rop, men redningsaksjonen fortsatte, da varmesøkende kamera registrert kroppsvarme, som tydet på at gutten ennå var i live lørdag. Indiske tjenestemenn var likevel fullt klar over at sjansene for at han vil overleve var små, men de fortsatte å pumpe oksygen ned i den trange brønnen, mens de forsøkte å bore en parallell brønn, for å forsøke å komme ned til toåringen. De kom altså for sent.

Redningsaksjonen ble fulgt av hele nasjonen og engasjerte statsminister Narendra Modi, mens den varte i mer enn 80 timer.

