Ocean Viking får endelig legge til kai

Ocean Viking får sette migrantene i land i Pozzallo sørøst på Sicilia, opplyser det italienske innenriksdepartementet tirsdag. En avtale er samtidig på plass om å overføre 70 av migrantene til Frankrike og Tyskland.

Ocean Viking brukes av organisasjonene Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Méditerranée til å drive med frivillig redningsarbeid i Middelhavet.

– Vi er lettet og setter pris på at Frankrike, Tyskland og Italia til slutt fant en løsning, sier Trygve Thorson, humanitærrådgiver i Leger Uten Grenser.

Migrantene som er om bord, ble plukket opp utenfor den libyske kysten 18. oktober.

Men Italia og Malta har nektet å åpne havnene sine for frivillige redningsfartøyer med mindre andre EU-land går med på å ta ansvar for noen av dem som sittes i land.

Også Norge er gjentatte ganger blitt spurt, men har sagt nei.

– Det kan ikke fortsette slik med disse totalt unødvendige dagene på havet, det er helt uakseptabelt. Europeiske stater må sørge for et forutsigbart system for å sette i land alle som reddes på havet, sier Thorsen.

