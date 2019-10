Mektig sjialeder med ultimatum til Iraks statsminister

NTB utenriks

Sadr har lenge krevd statsminister Adel Abdel Mahdis avgang og nyvalg, til tross for at han selv og partiene i den såkalte Saairun-blokken, som er den største i nasjonalforsamlingen, støtter regjeringen.

Tirsdag dukket Sadr opp blant tusenvis av demonstranter i sjiamuslimenes hellige by Najaf, angivelig etter å ha kommet i fly fra Iran.

Samtidig ble det kjent at Sadr har invitert rivalen Hadi al-Ameri, lederen av Fatah, den nest største blokken i nasjonalforsamlingen, til et samarbeid for å sikre nødvendig flertall for nyvalg.

Mahdi nekter å gå

Statsminister Abdel Mahdi avviser kravet om regjeringens avgang og ber Sadr om å vise vilje til å finne en politisk løsning på krisen og masseprotestene mot høy arbeidsledighet og korrupsjon.

Minst 240 mennesker har mistet livet og over 8.000 er skadd i voldsomme sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter siden protestene brøt ut 1. oktober.

– Dersom målet ditt er å endre regjeringen, så fins det en enklere vei enn nyvalg. Du og Ameri kan bli enige om å danne ny regjering, skriver statsministeren i et åpent brev til Sadr.

Varsler mistillit

En slik ny regjering vil kunne begynne arbeidet i løpet av dager, om ikke timer, påpeker statsminister Abdel Mahdi.

Sadr avviste tvert utspillet.

– Jeg mente at jeg ved å be deg om å utlyse nyvalg, ga deg en mulighet til å bevare verdigheten, sa han.

– Dersom du nekter, ber jeg straks Hadi al-Ameri om å samarbeide om å reise mistillit til deg i nasjonalforsamlingen, tvitret sjialederen.

Voldsomme sammenstøt

Sikkerhetsstyrkene i Irak har innført portforbud om natten i Bagdad, men dette trosset hundrevis av unge demonstranter natt til tirsdag.

Tirsdag ettermiddag var på nytt tusenvis av demonstranter samlet på Tahrir-plassen i sentrum av den irakiske hovedstaden, blant annet for å protestere mot sikkerhetsstyrkenes maktbruk i Karbala der minst 14 demonstranter ble drept og nærmere 900 såret natt til tirsdag.

Mange irakere lever i fattigdom etter år med amerikansk okkupasjon, krig og konflikt, og arbeidsledigheten er på rundt 25 prosent.

Om lag 60 prosent av landets 40 millioner innbyggere er under 25 år.

