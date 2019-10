Kraftig jordskjelv ryster Filippinene

NTB utenriks

Skjelvets episenter lå nordøst for byen Tulunan i provinsen Cotabato, 972 kilometer sør for hovedstaden Manila, opplyser landets jordskjelvinstitutt. Skjelvet ble registrert klokka 9.04 lokal tid. Lokalt ble styrken målt til 6,4. Ifølge det amerikanske overvåkingssenteret USGS var skjelvet 15,3 kilometer dypt og målt til 6,6. Det er ikke meldt om fare for tsunami.

Det foreligger ingen meldinger om personskade eller materielle ødeleggelser foreløpig, men det er kommet meldinger og videoer på sosiale medier der folk strømmer ut av kontorer, skoler og sykehus i berørte områder.

Får ikke være inne

Borgermester i Tulunan Reuel Limbungan sier han har sendt folk hjem fra kontorer og skoler slik at bygg kan sikkerhetsklareres før noen går innendørs igjen.

– Alle pasienter på sykehus skal også flyttes utendørs inntil videre. Dette skjelvet var sterkere enn sist, sier han til radiostasjonen DZMM i Manila.

16. oktober mistet sju personer livet og 215 ble skadd i et skjelv med styrke på 6,3, der flere skoler og andre bygninger i samme region fikk store skader.

I juli omkom til sammen åtte personer i to skjelv i tynt befolkede Luzon nord på Filippinene.

Utsatt land

Skjelvet tirsdag var nær byen Kisante og dessuten under 100 kilometer fra storbyen Davao. Davao er landets tredje største by, med mer enn 1,6 millioner innbyggere.

Landet opplever jevnlig store jordskjelv, og til tider noen voldsomme tragedier på grunn av dem. I 1990 mistet nesten 2.000 mennesker nord i landet livet da et skjelv med styrke 7,7 rystet nordlige deler av Filippinene.

I 2013 omkom 220 personer etter et skjelv på 7,1 sentralt på Filippinene.

