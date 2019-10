Far og sønn dømt for hasjsmugling til Norge i hestetransporter

NTB utenriks

Da spansk politi fant 600 kilo hasj på et lager i Malaga i 2017, fant de også dokumenter som ledet politiet på sporet av de to danskene, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Tirsdag ble faren dømt til seks års fengsel i retten i Glostrup for å ha håndtert 1,7 tonn hasj. Sønnen ble dømt til fem års fengsel for å ha håndtert 900 kilo av det forbudte stoffet. De vurderer nå om de vil anke dommen til Østre Landsret.

Det danske politiets spesialenhet Særlig Efterforskning Øst (SEØ) etterforsket saken, som førte til at de to mennene ble pågrepet sammen med flere andre personer 25. oktober i fjor.

Etterforskningen avdekket at hasjen som ble funnet på et lager i Sør-Spania, skulle sendes til Danmark med lastebil, opplyser SEØ i en pressemelding. Politiet avdekket videre at det tidligere hadde vært to forsendelser med store mengder hasj fra Spania til Danmark.

Fra Danmark kjørte sønnen ifølge SEØ i fjor i alt 360 kilo hasj til Norge, gjemt i hestetransporter og fordelt på fire turer. SEØ mener at også faren var involvert i disse transportene.

Tirsdagens dommer er de siste i et sakskompleks der fire menn tidligere i år ble dømt til i alt ni års fengsel i tre forskjellige saker, ifølge Ritzau.

– Det er i dag blitt satt et fint punktum i saken, sier aktor Michael Aagard, som roser etterforskningsarbeidet.

