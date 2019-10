EU-ja til brexitutsettelse utelukker nye forhandlinger

NTB utenriks

Tusks bekreftelse av mandagens uformelle beslutning kommer i en Twitter-melding stilet til «mine britiske venner». Etter at han har understreket at dette kan være den siste utsettelsen de gjenværende medlemmene vil gi, ber han britene bruke den ekstra tiden godt.

EU-rådets enstemmige beslutning er å utsette brexit til 31. januar neste år, men åpne for at britene forlater unionen enten 1. desember eller 1. januar, dersom begge parter har ratifisert utmeldingsavtalen. I en erklæring som følger med vedtaket, understreker rådet at det utelukker å gjenåpne utmeldingsavtalen i fremtiden.

Rådet påpeker videre at Storbritannia i forlengningsperioden fortsatt er medlem av unionen, «med alle rettigheter og plikter som følger av EUs traktater og lover». Stats- og regjeringssjefene i de gjenværende EU-landene presiserer også at denne tiden ikke kan brukes til å forhandle om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og unionen.

– Jeg vil også si farvel til dere, ettersom mitt oppdrag her går mot slutten. Jeg krysser fingrene for dere, avslutter Tusk sin melding.

Etter fem år som EU-rådets president, overlater han tømmene til Charles Michel 1. desember. Michel var fram til søndag statsminister i Belgia.

