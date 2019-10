NTB utenriks

Den nye loven gjør nesten alle former for selvbestemt abort ulovlig, inkludert abort etter voldtekt og incest. Samtidig legges det opp til at personer som tilbyr abort, kan straffes med fengsel fra ti år og opp til livstid.

Men nå har den føderale dommeren Myron Thompson satt foten ned.

Dermed forhindres Alabama inntil videre fra å håndheve loven, som ble vedtatt tidligere i år og skulle ha trådt i kraft i november.

