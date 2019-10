Cubas president hyller Putin i Moskva

NTB utenriks

– USAs aggresjon mot Cuba er økende, sa Díaz-Canel til Putin i uttalelser oversatt av den russiske presidentens kontor.

Den cubanske presidenten beskriver forbindelsene mellom de to landene som «ufeilbare» og hyller Moskvas økte innsats «for å knekke overlegenheten som USA prøver å påtvinge».

Cuba er under press fra USA, der president Donald Trump er i gang med å bryte ned tilnærmingen til Cuba som forgjengeren Barack Obama iverksatte.

Washington har gått løs på Cubas turistindustri ved å forby cruiseskip å legge til kai på øya. Nylig kunngjorde USA en stans i alle flygninger til cubanske flyplasser, unntatt Havanna. Trump-administrasjonen anklager Cuba for å bistå kriserammede Venezuela, som er øystatens nærmeste allierte.

Putin sier Russland «alltid har sympatisert med Cubas uavhengige posisjon», roser Cubas evne til å «løse økonomiske og sosiale problemer» og lover å besøke øya.

I årets seks første måneder nærmest firedoblet Russland oljeeksporten til Cuba, opplyste den russiske regjeringen nylig. Cuba sliter med alvorlig drivstoffmangel og skylder på amerikanske sanksjoner.

Da Russlands statsminister Dmitrij Medvedev besøkte Havanna tidligere i oktober, beordret han sitt energidepartement til å pusse opp tre av Cubas kraftverk.

Under Russland-besøket var Díaz-Canel også i St. Petersburg, hvor hans delegasjon tok turen til et stort skipsverft og et atomkraftverk for å undersøke «nye samarbeidsområder».

