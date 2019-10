Boeing-sjefen grillet om MAX-flyene i Kongressen

NTB utenriks

Høringen i Senatet fant sted på dagen ett år etter at et 737 MAX-fly fra Lion Air styrtet i havet utenfor kysten av Indonesia. Sju måneder senere styrtet et annet fly av samme type i Etiopia. 346 mennesker mistet livet i de to ulykkene.

Etter den siste ulykken ble rundt 370 Boeing-fly av denne typen satt på bakken verden over, mens man lette etter svar på hva som forårsaket de to ulykkene.

Flyene står fortsatt på bakken, og det er høyst usikkert hva som kommer til å skje med de over 5.000 flyene som er i bestilling hos Boeing.

Krass kritikk

Boeing-sjefen måtte tåle krass kritikk og kritiske spørsmål under tirsdagens høring i Senatet, blant annet fra senator Richard Blumenthal som hevdet at flygiganten først forsøkte å fraskrive seg ansvaret for ulykkene ved å skylde på feil begått av flygerne.

– Disse flygerne var sjanseløse. Passasjerene var sjanseløse. De fløy i likkister, hevdet demokraten og viste til Boeings beslutning om ikke å gi flygere skikkelig opplæring i flytypens automatiske sikkerhetssystem, kjent som MCAS.

– Begge disse ulykkene kunne ha vært unngått, sa komiteens republikanske leder, senator Roger Wicker.

Manglet opplæring

Muilenburg benektet at Boeing anklaget flygerne for å ha forårsaket ulykkene, og han bekreftet også at flere flyselskap og flygere hadde klaget over manglende kjennskap til, og opplæring i MCAS-systemet.

Systemet var heller ikke beskrevet i manualene til flytypen og flygerne visste dermed ikke hvordan de skulle reagere da systemet slo inn.

– Vi har hørt dem, sa han og forsikret at Boeing nå er i ferd med å utbedre systemet som ifølge den indonesiske flyhavarikommisjonen bidro til den første styrten.

– Vi vet at vi har begått feil og har misforstått enkelte ting. Dette skal vi nå ordne opp i, sa Muilenburg under høringen.

Utbedres

Boeing håper at samtlige 737 MAX-fly er på vingene igjen innen utgangen av året, noe eksperter stiller spørsmål ved. Det forutsetter at Boeing gjennomfører endringer på flyene og at de igjen blir godkjent av de ulike lands luftfartsmyndigheter.

Et viktig spørsmål er hvorvidt flygerne vil måtte gjennomgå testing i simulatorer slik at de får prøvd seg på det automatiske sikkerhetssystemet. Både europeiske og canadiske luftfartsmyndigheter går inn for dette, mens det amerikanske luftfartstilsynet FAA mener det er unødvendig.

Muilenburg fikk tidligere i måneden sparken som styreleder i den 103 år gamle flygiganten, men har inntil videre fått fortsette som administrerende direktør. Utfallet av høringene som nå pågår i Kongressen, avgjør trolig hvor lenge han får sitte.

Mistet kontrollen

MCAS ble utviklet spesielt for MAX-flyene for å hindre at det skulle steile som følge av at de er tyngre enn tidligere modeller.

Systemet ble aktivert kort tid etter avgang på begge ulykkesflyene etter at sensorene leste dataene feil. Flygerne greide ikke å gjenvinne kontroll over flyene etter at de plutselig vendte flysnuten nedover og raste mot havet.

En rapport fra NTSB i september konkluderte med at både Boeing og det amerikanske luftfartstilsynet FFA feilvurderte hvordan flygerne ville reagere på de mange alarmene som ble utløst i flyet.

En annen rapport i oktober konkluderte med at FAA manglet menneskelige ressurser og ekspertise til å vurdere MCAS, og at det derfor ble godkjent på sviktende grunnlag.

(©NTB)