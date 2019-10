Milley og Esper reiser tvil om Trumps beskrivelse

NTB utenriks

Ifølge Trump klynket og gråt IS-lederen da han ble funnet av amerikanske soldater i Syria.

– Jeg vet ikke hva som er kilden til dette, sa Milley under en pressekonferanse i Pentagon mandag.

USAs forsvarsminister Mark Esper understreket søndag at heller ikke han hadde mottatt opplysninger i tråd med Trumps beskrivelse av Baghdadis påståtte gråt og klynking, ifølge CNN.

Opptak fra aksjonen

IS-lederen utløste en bombevest og tok med seg tre barn i døden etter å ha blitt jaget ned i en tunnel, ifølge Trump.

President Donald Trump antydet mandag at han vurderer å offentliggjøre bilder og video av den amerikanske operasjonen som ledet til Baghdadis død.

– Vi vurderer det. Vi kan komme til å gjøre det. Vi kan frigi visse deler av den, sa Trump.

Ifølge Milley går Pentagon nå gjennom soldatenes opptak fra aksjonen med tanke på å nedgradere og frigi deler av disse.

Tok fanger

IS-lederens levninger kommer derimot ikke til å bli vist fram, ifølge Milley.

– Vi har kvittet oss med levningene. Dette ble gjort på skikkelig vis, sier han.

Milley opplyste mandag at det ble tatt to fanger under det amerikanske angrepet mot IS-lederens skjulested i Idlib-provinsen i Syria.

– To voksne menn ble tatt til fange. De er i vår varetekt på et sikkert sted, opplyser han, ifølge AFP.

Det er ikke kjent hvem de to er eller hvilken posisjoner de har hatt i den ytterliggående islamistgruppa. Milley bekrefter at en amerikansk tjenestehund som sporet opp Baghdadi i tunnelen, ble «lettere såret».

Kompleks

Selv om Baghdadis død har frarøvet IS en «inspirerende leder», er sikkerhetssituasjonen i Syria «fortsatt kompleks», understreket forsvarsminister Mark Esper mandag.

Baghdadis død vil verken få slutt på terrorismen i verden eller krigen i Syria, men vil sende «et budskap til dem som stiller spørsmål ved USAs besluttsomhet», sa han.

– USA innehar, mer enn noe annet land i verden, makt og vilje til å jakte på dem som er ute etter å skade det amerikanske folk helt til verdens ende, sa Esper.

