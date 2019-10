Milley: Kommer ikke til å vise opptak av IS-lederens død

NTB utenriks

President Donald Trump antydet mandag at han vurderte å offentliggjøre deler av en video som ifølge ham ble tatt opp under helgens aksjon. Abu Bakr al-Baghdadi sprengte ifølge amerikanerne seg selv og tre barn for å unngå pågripelse.

– Vi vurderer det. Vi kan komme til å gjøre det. Vi kan frigi visse deler av den, sa Trump.

Noen timer senere tilbakeviste forsvarssjef Mark Milley under en pressekonferanse at det er aktuelt å frigi slike opptak gjort av soldatene som deltok i aksjonen, ifølge Reuters.

Milley reiser samtidig tvil ved Trumps gjentatte påstand om at IS-lederen klynket og gråt før han utløste en bombevest og tok med seg tre barn i døden.

– Jeg vet ikke hva som er kilden til dette, sier Milley.

USAs forsvarsminister Mark Esper understreket søndag at heller ikke han hadde mottatt opplysninger i tråd med Trumps beskrivelse av det som skjedde, ifølge CNN.

Ifølge forsvarssjefen kommer USA heller ikke til å vise fram levningene av IS-lederen.

– Vi har kvittet oss med levningene. Dette ble gjort på skikkelig vis, sier han.

Ifølge Milley ble det tatt to fanger under det amerikanske angrepet mot IS-lederens skjulested i Idlib-provinsen i Syria.

– To voksne menn ble tatt til fange. De er i vår varetekt på et sikkert sted, opplyser han, ifølge AFP.

Det er ikke kjent hvem de to er eller hvilken posisjoner de har hatt i den ytterliggående islamistgruppa.

