Maleri funnet i et fransk kjøkken solgt for 240 millioner kroner

Maleriet med tittelen «Christ moqué» («Kristus hånes») ble søndag solgt for rundt fem ganger mer enn hva det var vurdert til av auksjonshuset Aceteon i Sensils utenfor Paris.

Det er første gang på flere tiår at et maleri av Cimabue har blitt auksjonert bort. Budrunden startet på 3 millioner euro, som tilsvarer 30 millioner norske kroner. Kjøperen av bildet er ukjent.

Det var i september at franske kunsteksperter kunne fortelle om den sensasjonelle oppdagelsen av maleriet i byen Compiègne i Nord-Franrike. Eieren var en kvinne som hadde hatt bildet hengende på kjøkkenet i mange år. Kvinnen trodde maleriet var et gammelt religiøst ikon, men tok det med til en auksjonshus for å få det taksert.

Kunsteksperter brukte infrarød teknologi for å bekrefte at verket er en del av et større verk fra 1280 hvor Cimabue malte åtte forskjellige scener fra Jesu' korsfestelse.

