Johnson vil svare EU når han har sett på brexittilbudet i detalj

NTB utenriks

En talsmann for den britiske statsministeren sier at Johnson fortsatt mener Storbritannia bør forlate EU 31. oktober, det vil si torsdag denne uken, melder Reuters.

Mandag morgen ble det imidlertid kjent at EU-landene er innstilt på å gi britene en fleksibel utsettelse fram til 31. januar. Underhuset i London påla Johnson å be om tre måneder ekstra da han ikke klarte å få godkjent den nye brexitavtalen innen 19. oktober. Den samme bestemmelsen som tvang en motvillig Johnson til å be om mer tid, sier også at han må takke ja dersom EU tilbyr ham en utsettelse.

Det er ventet at EUs beslutning blir formalisert i en skriftlig prosess. Johnson sier via sin talsmann at han vil svare på de andre landenes tilbud når han har lest gjennom detaljene.

(©NTB)