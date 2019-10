Medier: EU nær enighet om brexit-utsettelse til 31. januar

NTB utenriks

Dokumentet sendes søndag rundt til de 27 medlemslandene i EU, ifølge The Guardian.

Det slås også fast at det er uaktuelt med nye forhandlinger om statsminister Boris Johnsons brexitavtale, ifølge Financial Times.

I tillegg framholdes Storbritannias forpliktelse til å nominere et medlem til den neste EU-kommisjonen, noe statsminister Boris Johnson så langt har nektet å gjøre.

Ambassadører fra de 27 medlemslandene i EU møtes mandag.

– Det er et godt forslag som ligger på bordet, som bør gjøre det mulig å komme til enighet, sier en diplomat til Financial Times.

Spesielt Frankrike har vært svært lite villige til å innvilge enda en utsettelse, men har, ifølge diplomater, vært med på å lage dette utkastet.

Her foreslås det også at Storbritannia kan gå ut av EU før 31. januar. Nærmere bestemt kan britene forlate EU den første dagen i en ny måned etter at en avtale er ratifisert.

