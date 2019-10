NTB utenriks

AFP får bekreftet opplysningene fra en høytstående kilde i den kurdiskledede militsen Syrian Democratic Forces (SDF).

Opplysningene kommer etter at SDF-leder Mazloum Abdi uttalte at Muhajir er målet for en aksjon der SDF og amerikanske styrker samarbeider nær den syriske byen Jarablus.

Det samme bekrefter Rami Abdulrahman, sjef for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge SOHR ble fem IS-krigere drept i aksjonen da de forsøkte å flykte.

