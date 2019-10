Russisk student tilbake i Moskva etter ha sonet dom i USA

NTB utenriks

Etter å ha landet på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva, kom Butina (30) med en kort uttalelse.

– Jeg er veldig glad for å være hjemme. Jeg er veldig takknemlig overfor alle som støttet meg, overfor alle russiske borgere som hjalp meg og skrev brev på mine vegne, sa Butina til journalister som var møtt fram på flyplassen.

Hun takket også det russiske utenriksdepartementet for å ha kjempet for hennes sak.

30-åringen ble tatt imot av sin far og en talskvinne fra utenriksdepartementet, Maria Zakharova, som hevdet at Butina ble offer for antirussiske holdninger i USA.

– Hun skadet virkelig ingen. Hun er bare ei jente, bare en ung kvinne. Hun forsøkte å investere i sin ungdom og sine talenter via kontakt fra folk til folk, framholdt Zakharova.

Butina ble pågrepet i USA i juli 2018. I desember samme år inngikk hun en avtale med påtalemyndigheten, der hun tilsto at hun sammen med en tidligere russisk parlamentariker forsøkte å opprette kontakt med våpenlobbyen NRA for å sikre kontakt med konservative, amerikanske politikere. Hun ble deretter dømt til 18 måneders fengsel, men deler av dommen ble regnet som allerede sonet.

Russiske myndigheter har stemplet dommen som politisk motivert og en konsekvens av de mener er amerikanske fordommer mot russere.

(©NTB)