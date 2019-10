Over 1.000 brannfolk kjemper mot store branner sør i California

NTB utenriks

I nærheten av Santa Clarita, sør for Los Angeles, har titusener av innbyggere flyktet fra en brann som har svidd av over 1.618 hektar.

Fredag kveld hadde brannmannskap kun fått kontroll over 10 prosent av brannen, som har ført til at alle skoler i området er stengt, så vel som den største motorveien.

Om lag 1.325 brannfolk har kjempet mot flammene for å hindre at de sprer seg til mer tettbebygde områder, der rundt 10.000 bygninger står i fare for å bli rammet.

Fredag kveld opplyste brannsjefen i Los Angeles, Daryl Osby, at seks boliger var ødelagt, men at tallet er ventet å stige.

Kritisk tørke

Minst fire andre branner har brutt ut sør i California denne uken i et område preget av det meteorologene kaller «kritisk tørre forhold» og temperaturer på over 30 grader.

USAs nasjonale værtjeneste varsler at selv om vinden er ventet å stilne, så vil den ta seg opp igjen i den sørlige delen av delstaten søndag og mandag.

Også nord i delstaten har det brutt ut flere branner, den mest alvorlige i vingårdsdistriktet Sonoma onsdag kveld. Også denne førte til at folk måtte evakueres.

Den store brannfaren har ført til at myndighetene har valgt å kutte strømmen til tusenvis av kunder, og både i Sonoma og flere Los Angeles-distrikter er det erklært krisetilstand.

– Som en krigssone

Kun 5 prosent av brannen i Sonoma var under kontroll fredag kveld, og 50 byggverk er allerede tatt av flammene. Alle innbyggerne i lokalsamfunnet Geyserville er evakuert, i likhet med vingårdene i nærheten.

Området ser ut som en krigssone med utbrente boliger og kjøretøy, ifølge guvernøren i California Gavin Newsom.

Ifølge innbyggere hadde de knapt tid til å samle sammen sakene sine ettersom brannen spredte seg svært raskt og nærmet seg husene de befant seg i.

– Vi så oppover åskammen og kunne ikke tro det vi så, sier gårdeier Dwight Monson (68) til Los Angeles Times.

