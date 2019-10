Kina ber om innsats mot menneskesmugling

Pågrep to menn i Langfjorden

Politiet i har fredags formiddag stanset en bil på E6 i Langfjorden. – To menn i 30 - 40 årene pågrepet. Bilfører mistenkes for ruspåvirket kjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Den andre pågrepet for vold i nære relasjoner, melder politiet i Finnmark.