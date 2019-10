Stoltenberg: – Åpenhjertig diskusjon om Syria

NTB utenriks

Utviklingen i Syria og den tyrkiske offensiven mot kurdiskkontrollerte områder nord i landet ble som ventet et hovedtema på ministermøtets første dag.

– Det er ulike syn på dette blant de allierte, og vi hadde en åpenhjertig diskusjon med fokus på veien videre, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i alliansens hovedkvarter torsdag. Han trakk igjen fram at volden er kraftig redusert etter at USA og Tyrkia sammen erklærte en pause i kamphandlingene.

Ønsker politisk løsning

– Det er viktig gå bygge videre på den fremgangen som har vært. Situasjonen er fortsatt skjør, og det er enighet om behovet for å finne en varig politisk løsning. Derfor støtter vi opp om FNs innsats på dette området, forklarte Stoltenberg.

Han sa også at Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer hadde redegjort for et forslag om en internasjonal sikkerhetssone, noe hun har sagt forutsetter et FN-mandat. Stoltenberg kom ikke med noen nærmere detaljer om hvordan et sånt initiativ kan se ut.

Har vært uenige før

Selv om mange av NATOs medlemmer har fordømt Tyrkias angrep og flere nekter å selge våpen til det allierte landet, frykter ikke lederen for samholdet i alliansen.

– Det er lett å være generalsekretær når alle er enige. Men vi har vært gjennom intern uenighet før. Alliansens styrke ligger i å kunne overvinne disse uenigheten uten at det får varige negative konsekvenser.

Stoltenberg minnet også på nytt om at det er viktig å sikre det som er vunnet i kampen mot IS og sa at flere av alliansens operasjoner er en del av dette.

– Når vi trener irakiske styrker i Irak, er det for å hindre IS i å komme tilbake. Vi er i Afghanistan for å hindre IS i å etablere seg der, sa han.

På møtet diskuterte ministrene også NATOs 4x30-initiativ, der medlemmene skal ha 30 bataljoner, 30 flyskvadroner og 30 marinefartøy som kan være klare til innsats på 30 dager.

– Der er det gjort fremskritt, og flere land meldte inn sine bidrag i dag. Jeg oppfordrer andre allierte til å gjøre det samme, sa en fornøyd NATO-sjef.

5G-diskusjon

Møtets første dag avsluttes med en arbeidsmiddag der sikkerhetsutfordringene knyttet til overgangen til 5G-nett for mobil- og datatrafikk er tema.

– Sivil infrastruktur er et nasjonalt ansvar, men at systemene er motstandsdyktige er viktig for alle, sa Stoltenberg. Målet er å komme fram til felles minimumskrav, som inkluderer risikovurdering knyttet til utenlandske leverandører og utbyggere.

Før møtet sa Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Norges nye sikkerhetslov allerede tar hensyn til teknologiske utviklingen. Han mener derfor vi allerede er der vi skal være og ligger i forkant av det NATO skal diskutere.

Forsvarsministermøtet avsluttes fredag. Da blir det blant annet diskusjoner om situasjonen i Afghanistan, der også NATOs samarbeidspartnere deltar.

(©NTB)