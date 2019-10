Spanias statsminister besøker Barcelona

NTB utenriks

Barcelona har vært preget av store demonstrasjoner og opptøyer etter at spansk høyesterett for en uke siden dømte ni katalanske politikerne til mellom 9 og 13 års fengsel for å ha arrangert den ulovlige folkeavstemningen om løsrivelse av Catalonia i 2017.

593 mennesker er siden skadd i harde sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, 288 av dem politifolk. 194 mennesker er ifølge myndighetene pågrepet.

Søndag gikk demonstrasjonene rolig for seg, og mandag kunngjorde Spanias statsminister Pedro Sánchez at han ville besøke den katalanske hovedstaden. Der skal han blant annet møte politifolk som ble skadd i uroen.

Sánchez kommer samtidig med skarp kritikk av regionpresidenten i Catalonia, Quim Torra, som han anklager for å ha sviktet sin plikt til å beskytte innbyggernes sikkerhet.

– Din oppførsel de siste dagene har gått i stikk motsatt retning, skriver han i et brev til regionpresidenten.

Quim Torra tok i forrige uke til orde for en ny folkeavstemning om løsrivelse og krevde samtidig «betingelsesløse forhandlinger» med regjeringen i Madrid, noe som ble avvist.

Ifølge spanske medier forsøkte Torra å ringe Sanchez både lørdag og søndag, men uten at statsministeren ville snakke med ham.

Torres understreket i helgen at han alltid har fordømt voldsbruk og fordømte samtidig Sanchez for manglende vilje til dialog.

