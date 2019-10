Reformer vedtatt i Libanon etter fem dager med demonstrasjoner

NTB utenriks

På en TV-sendt pressekonferanse etter regjeringsmøtet mandag sa statsminister Saad Hariri at reformene ikke bare er et forsøk på å få slutt på protestene.

– Disse avgjørelsene er ikke ment som en hestehandel. De er ikke et forsøk på å be dere om å slutte å vise sinnet deres. Det er det opp til dere å bestemme, sa statsministeren.

– Bevegelsen deres førte til beslutningene som dere ser i dag, sa han videre.

Demonstrasjonene startet i forrige uke i protest mot økte skatter og vokste seg så store at det truet med å velte hele samlingsregjeringen.

Hariri sier også at han støtter demonstrantenes krav om nyvalg.

– Vi har hørt dere. Hvis dere krever nyvalg, blir det kun avgjort av deres stemme. Jeg, Saad Hariri, støtter dere i kravet, sier han.

Økonomisk krise

I fjor holdt Libanon sitt første valg på ny nasjonalforsamling på ni år, men det førte ikke til store endringer i det sterkt splittede landet. Hariri fikk fortsette som statsminister, og det tok over åtte måneder før han greide å danne en samlingsregjering.

Libanon står på randen av økonomisk kollaps og sliter med skyhøy utenlandsgjeld og budsjettunderskudd.

Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og giverland lovet i fjor 100 milliarder kroner i lån og støtte, men krever omfattende sparetiltak og reformer for å bidra.

Regjeringens sparetiltak møter imidlertid stor motstand i folket,

Øker ikke skatter og avgifter

Hariri slår nå en strek over planene om å øke skatter og avgifter. Han åpner samtidig for å selge unna offentlige virksomheter for på den måten å spe på en slunken statskasse.

Om reformene som nå varsles, er nok til å roe demonstrantenes gemytter, eller om de holder fast ved kravet om regjeringens avgang, gjenstår å se. Mandag morgen var det ingenting som tydet på at demonstrantene ville gi seg.

For femte rad på dag var hovedveiene rundt Beirut blokkert med brennende bildekk, og skoler, banker og mange butikker og kontorer holdt stengt.

