Myndighetene utvider portforbudet i Chile

Portforbudet varer fra klokka 19 søndag kveld til sola står opp mandag morgen. Nærmere 10.000 soldater er utplassert i gatene, blant annet for å håndheve portforbudet.

– Folk bør være rolige og holde seg hjemme, sier forsvarssjef Javier Iturriaga.

Søndag var demonstranter nok en gang samlet i Santiagos gater, etter en natt hvor uroen krevde i alt sju menneskeliv.

Samme dag ble det også erklært unntakstilstand nord og sør i landet.

Det er innført portforbud i byene Valparaíso, Temuco, Punto Arenas, Concepcion, Coquimbo og Rancagua, ifølge regjeringen i landet.

Frustrasjon

Opptøyene startet fredag etter studentledede protester som ble utløst av en økning i prisen på metrobilletter. Demonstrasjonene har etter hvert gått over til å være uttrykk for økende frustrasjon over andre sosiale og økonomiske problemer.

President Sebastián Piñera svarte på de voldsomme opptøyene fredag med å innføre en to uker lang unntakstilstand. Dermed patruljerer soldater i Santiagos gater for første gang siden general Augusto Pinochets militærdiktatur tok slutt i 1990.

Lørdag kunngjorde myndighetene at prishoppet utsettes, men demonstrasjonene fortsatte. Blant annet er mange misfornøyde med høyere priser på helse- og tjenestetilbud, lavere pensjoner og økte forskjeller.

Soldater i gatene

Piñera har erkjent at folk i gatene har «gode grunner» til å demonstrere, men har bedt dem om å være fredelige.

Flere mennesker er døde etter branner og plyndringer i Chile. Brannmannskaper har funnet fem døde etter at en klesfabrikk ble plyndret under opptøyene.

Lørdag omkom to personer i et supermarked i Santiago, der det også ble meldt at folk plyndret og satte fyr på butikker i morgentimene. Med de siste fem omkomne er antall døde i opptøyene i helgen oppe i sju personer.

Opptøyene har ført til store materielle ødeleggelser.

