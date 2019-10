Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret

NTB utenriks

En gruppe FN-eksperter konkluderer med at forholdene mange av barna soner under, er svært dårlige og at de i mange tilfeller frarøves skolegang og tilgang til helsetjenester.

FN-ekspertene understreker at de i sin rapport kun omtaler dem som offisielt er fengslet eller innesperret på andre måter, og medgir at de reelle tallene over barn og unge bak murene trolig er langt høyere.

– Skadene barna påføres er enorme. I en fiendtlig atmosfære som det et fengsel er, slår hjernen deres over til overlevelsesmodus. Alt annet blokkeres, inkludert fysisk, intellektuell og følelsesmessig utvikling, sier psykologen Teresa Ngigi, som er tilknyttet SOS barnebyer.

Ifølge FN sitter 330.000 barn og unge fengslet i tilknytning til migrasjon, mens mellom 430.000 og 680.000 barn og unge holdes innesperret i andre former for mottak, leirer og institusjoner.

– Mange av disse fungerer som militære institusjoner, der barna drilles som soldater. Det handler ikke lenger om disiplin, det handler om straff. Det fins ingen regler, ingen kontroll, barna mottar ikke kjærlighet, de har ikke noe de skulle ha sagt, sier Ngigi.

