Mot godt valg for miljøpartiene i Sveits

Meningsmålinger tyder på at sveitserne er mer opptatt av klima og miljlø enn for noen år siden, mens innvandringsmotstanden er mindre. Dette vil trolig ramme SVP, som tradisjonelt har markert seg som et innvandringsfiendtlig parti.

SVP spås likevel 27 prosent av stemmene i søndagens valg, mens de to miljøpartiene De grønne og De liberale grønne ifølge den siste meningsmålingen ligger an til å få henholdsvis 11 og 7 prosent av stemmene.

Dersom dette blir resultatet, vil det innebære en tilbakegang på 2 prosentpoeng for SVP og en framgang på 3–4 prosent for de to miljøpartiene.

Opptatt av klima

På spørsmål om hvilke saker som opptar velgerne mest, sier mer enn hver fjerde velger klimaspørsmålet, ifølge en undersøkelse foretatt av Sotomo-instituttet.

Velgerne er også mer opptatt av landets helsevesen og de fastlåste forhandlingene med EU enn av innvandring, viser lista.

Fjellandet Sveits trues rett nok ikke av stigende havnivå, men innbyggerne har med økende bekymring vært vitne til hvordan isbreene i Alpene de siste fem årene har krympet med 10 prosent.

SVP-politikere som Claudio Zanetti avfeier klimakrisen som «hysteri og panikk», og hevder at det bare er folk på venstresida som er opptatt av global oppvarming, ikke sveitsere flest.

Konsensus

Mens valgresultat vanligvis fører til regjeringsskifter i andre land, er dette ikke tilfelle i Sveits. Der fungerer Forbundsrådet som regjering, vedtak skjer ved konsensus og presidentvervet går på omgang blant de største partiene.

SVP, Sosialdemokratene og Fridemokratene har i dag to plasser hver i Forbundsrådet, mens kristendemokratene har den siste plassen.

Statsrådene sitter i gjennomsnitt i ti år og går først av når de selv finner det for godt, ikke som følge av valg.

– Vi kommer aldri til å bytte ut regjeringen som følge av ett eneste valg, sier den sveitsiske valgforskeren Andreas Ladner.

De to grønne partiene har imidlertid gjort det stadig bedre i de siste valgene og kan derfor bli innlemmet i Forbundsrådet, tror han.

