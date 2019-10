Syriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt

NTB utenriks

Den kurderdominerte SDF-militsen kunngjorde for tre dager siden at styrkene hadde innstilt innsatsen mot IS som følge av Tyrkias militæroffensiv i grenseområdet nordøst i Syria.

– Vi har gjenopptatt militæraksjonen mot IS-celler i Deir al-Zor. Våre styrker jobber sammen med koalisjonens styrker, sier SDF-kommandør Mazloum Abdi i et telefonintervju med nyhetsbyrået AFP lørdag.

Han viser til den USA-ledede globale koalisjonen mot IS.

USA har i flere år vært alliert med SDF, som i hovedsak består av den syriske kurdermilitsen YPG, i kampen mot IS i Syria. Tyrkiske regjeringsstyrker og allierte syriske opprører innledet sin militæroffensiv mot den kurdiske militsen 9. oktober etter at USA hadde kunngjort tilbaketrekning av sine soldater fra området.

De syriske kurderne inngikk derfor en avtale med Assads regime, som sendte soldater til regionen for å stagge tyrkernes frammarsj.

SDF-kommandør Abdi sier nå at en fortsatt militær tilstedeværelse fra USA i Syria er avgjørende for å bevare maktbalansen og hindre russisk hegemoni.

– Vi vil at det skal være en rolle for Amerika i Syria, ikke at bare Russland og andre skal ha monopol, sier Abdi, som for få dager siden ga USA beskjed om at de ville be Russland og Bashar al-Assads regime om beskyttelse.

Da Tyrkia rykket inn, sendte også Assads russiske allierte forsterkninger til regionen og overtok amerikanernes militærbase i byen Manbij.

