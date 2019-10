På håret for Johnson i Parlamentet

NTB utenriks

Johnson håper å få flertall for forslaget som åpner for at Storbritannia går ut av EU 31. oktober, slik han har lovet.

Ett usikkerhetsmoment så lørdag formiddag ut til å være ute av verden da den hardeste gruppa av brexit-tilhengere i Det konservative partiet, European Research Group (ERG), anbefalte å stemme for Johnsons avtale.

Det betyr at alle, eller de fleste av de 28 mest kompromissløse EU-motstanderne i Det konservative partiet, de såkalte spartanerne som stemte imot Theresa Mays avtale alle tre ganger, nå trolig støtter Johnsons plan.

Men det blir fortsatt på håret. Nordirske DUP har gjort det klart at deres ti representanter ikke vil stemme for avtalen, og det vil heller ikke de skotske nasjonalistene eller Liberaldemokratene.

Johnsons håp ligger derfor i å få på noen av de 21 konservative han sparket ut av partiet over på sin side, og noen brexit-tilhengere i Labour. Mint ni Labour-medlemmer ventes å stemme for avtalen, selv partiet som helhet har sagt at de er imot.

Det som kan komplisere bildet i løpet av lørdag, er andre forslag, inkludert ett framsatt av tidligere tory-medlem Oliver Letwin om å utsette avstemningen inntil avtalen er gjort til britisk lov, slik at man er helt sikker på å unngå en brexit uten avtale.

Hvis dette forslaget blir vedtatt, blir Johnson tvunget til å be EU om utsettelse på brexit ut over 31. oktober.

