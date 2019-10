Johnson sier at en avtale vil forene Storbritannia

NTB utenriks

Johnson brukte en uvanlig lørdagssesjon i Parlamenten til å trygle Parlamentet om å stemme for avtalen han forhandlet fram med EU, som så vil åpne for at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

Han understreket at avtalen vil sørge for at britene «tar tilbake kontrollen» over Storbritannias grenser, fiskerier og handel og bevare Langfredagsavtalen i Nord-Irland.

Han viste til at det blir fjerde gang Parlamentet stemmer over en brexit-avtale, og at han på få dager klarte det Theresa May ikke klarte, nemlig å fjerne backstop for Nord-Irland fra avtalen.

Han lovte at Storbritannia vil ta vare på arbeiderrettigheter og ambisjoner om klimaet, og at britenes nasjonale helsesystem ikke skal inngå i handelsforhandlinger med andre land.

