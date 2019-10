Johnson håper fortsatt på brexit 31. oktober

NTB utenriks

Johnson led nok et nederlag i Parlamentet lørdag da 322 folkevalgte stemte for at forslag som utsetter avstemningen om Johnson brexitavtale. Statsministeren er uenig i at det betyr at han må be EU om en utsettelse.

– Jeg ikke vil forhandle med EU om en forsinkelse, og loven tvinger meg heller ikke til å gjøre det, sier Johnson.

Parlamentet har vedtatt en lov som sier at hvis ingen utmeldingsavtale er godkjent av Parlamentet innen lørdag 19. oktober, må statsministeren skrive et brev til EU der han ber om en ny forlengelse av forhandlingsperioden.

Johnson sier videre at regjeringen neste uke vil legge fram lovgivingen som trengs for å gå ut av EU med den nye avtalen den 31. oktober.

– Jeg vil fortsette å gjøre alt jeg kan for å få brexit gjennomført 31. oktober, sier Johnson.

